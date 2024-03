Die Münzfreunde Pirmasens veranstalten am Sonntag, 17. März, ihre Frühjahrsmesse für Münzen, Banknoten, Briefmarken, Ansichtskarten und Sammlerzubehör. Von 9 bis 15 Uhr erwartet der Verein Besucher in der Messehalle 6A in Pirmasens.

Zahlreiche Händler werden bei der 98. Fachmesse Sammlerobjekte aus allen Epochen und Preisklassen anbieten, wie der Vereinsvorsitzende Wilfried Klug informiert. Ein Preisvergleich vor Ort lohne sich für Investoren und Anleger immer. Die Besucher erwarte weiter ein großflächiger Veranstaltungsraum, gute Lichtverhältnisse und kostenlose Parkplätze im unmittelbaren Umfeld. Der Eintrittspreis betrage vier Euro.

Eine Besonderheit in diesem Jahr sei die Eintrittskarte, die eine Pirmasenser Stadtansicht aus längst vergangener Zeit zeigt. Zu sehen ist eine Marktszene auf dem oberen Schlossplatz aus dem Jahr 1905. „Solche Kartenansichten sind nach über 100 Jahren selten geworden“, berichtet Klug.

Ausstellung zur „Münzstätte Pirmasens“

Der Verein der „Münzfreunde Pirmasens“ bestehe derzeit aus rund 30 Mitgliedern und feiere in diesem Jahr 60. Geburtstag. Passend zum Jubiläum gebe es während der Fachmesse eine Ausstellung zum Thema „Die Münzstätte Pirmasens“. Dort seien von Dezember 1758 bis Juli 1762 Münzen geprägt worden, erklärt Klug. Schätzungen zufolge seien in dieser Zeit 1,3 Millionen Sechstel Taler in Pirmasens geprägt worden. Auf 13 großen Schautafeln könne die Geschichte der Pirmasenser Münzstätte nachverfolgt werden.

Zudem werde in zwei Vitrinen das alte Werkzeug eines Graveurs und Stempelschneiders aus dem 19. Jahrhundert ausgestellt. Damals seien die Stempel noch von Hand graviert und geschnitten worden. Weiter werde ein Streckwerk zum Walzen des Münzmetalls zu sehen sein. Passend zum Vereinsjubiläum werde eine Medaille in 999/1000 Silber und in Kaiserzinn geprägt, die auf der Messe verkauft werde, so Klug, der die Fachmessen seit Jahrzehnten organisiert.

Wer will, könne auf der Messe alte D-Mark-Bestände gegen Euro umtauschen, zwei DM gegen einen Euro. Weiter sei eine Tombola geplant, mit deren Erlös krebskranke und chronisch kranke Kinder unterstützt werden sollen.

Info

Die Frühjahrsmesse für Münzen, Banknoten, Briefmarken, Ansichtskarten und Sammlerzubehör findet statt am Sonntag, 17. März, 9 bis 15 Uhr, in der Messehalle 6A in Pirmasens.