Zu einem Unfall, bei dem ein Kind verletzt wurde, kam es am Donnerstag auf der L600 bei Pirmasens. Laut dem Polizeibericht gerieten gegen 16.30 Uhr ein 37-jähriger und ein 34-jähriger Pkw-Fahrer in Streit. Die beiden waren in Richtung Pirmasens auf der Straße unterwegs. An der Ausfahrt Winzeln fuhren beide ab. Der 34-jährige Audifahrer wollte nach rechts Richtung Winzeln abbiegen, der andere Pkw-Fahrer nach links Richtung Stadt. Noch vor der Kreuzung standen sie deshalb nebeneinander und diskutierten von Auto zu Auto. Gleichzeitig wollte ein Vater mit seinem sechsjährigen Sohn auf ihren Fahrrädern in Fahrtrichtung Winzeln vorfahrtsberechtigt die Ausfahrt passieren. Offensichtlich von der Diskussion abgelenkt, bemerkte der Audifahrer die querenden Radfahrer nicht und touchierte beim Anfahren das Fahrrad des Sechsjährigen, der daraufhin zu Fall kam und sich leicht verletzte. Am Fahrrad und am Audi blieben kleine Lackschäden und Kratzer zurück. Der Junge wurde vorsorglich im Krankenhaus untersucht.