Die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben hat zwölf Notstromaggregate in Italien gekauft und dann festgestellt, dass sie möglicherweise gar nicht benutzt werden dürfen.

Weiße Weihnachten? Leider nicht. Aber es wird einen Tag geben, an dem man wenigstens ohne Regenschirm spazieren gehen kann. Wann, das verrät unsere Vorschau aufs Weihnachtswetter.

Es wuselt in allen Ecken der Grundschule Dahn. Tüten werden geschleppt, Dosen sortiert und in Körbe gestapelt, Pakete von hier nach dort getragen. Aufregung und Gekicher liegen in der Luft. Die zweiten Klassen haben Lebensmittel für die Pirmasenser Tafel gesammelt und sich dafür einiges einfallen lassen.

Auch bei Hager-Tehalit in Heltersberg sind wieder langjährige Mitarbeiter geehrt worden. Mancher hat die Rentengrenze längst erreicht, bleibt aber freiwillig noch im Unternehmen.

In der Grundschule Maßweiler wurden neue Böden verlegt. Die müssen wieder raus und neu verlegt werden.

Die evangelisch-methodistische Kirche gibt ihr Gotteshaus in der Pirmasenser Alleestraße auf. Das Gebäude soll verkauft werden.

Vor allem Menschen aus der Nachkriegszeit tut es oft weh, zu sehen, was in den Biotonnen liegt: Brötchen, noch essbares Obst und Gemüse und vieles mehr. Doch das muss nicht sein.

Für Menschen, die finanziell arg in der Klemme sitzen, kann ein Kreditangebot mit dem Vermerk „ohne Schufa“ allzu verlockend klingen. So verlockend, dass sich mancher von unseriösen Anbietern über den Tisch ziehen lässt. Solche Kreditanbieter kommen neuerdings aus Frankreich und haben auch in Pirmasens schon ihre Spuren hinterlassen.