So schmuck haben die Pirmasenser ihren Schlossplatz noch nie gesehen. Das Stadtmarketing hat die Bäume an den Platzseiten mit mehr als 300 Lichterketten zu einem funkelnden Spektakel werden lassen. Als Trostpflaster für den ausgefallenen Belznickelmarkt gibt es eine „Spezialitäten-Tasche“, mit der sich jeder Weihnachtsmarktflair in die heimische Bude holen kann.

„Das haben wir uns alles anders vorgestellt“, bedauert Beigeordneter Denis Clauer die Absage des Belznickelmarkts und aller anderen Alternativen, die das Stadtmarketing in den vergangenen