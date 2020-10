Auch in Höheinöd wird es im Dezember keinen Weihnachtsmarkt geben. Schweren Herzens hat sich der Verkehrsausschuss, in dem alle örtlichen Vereine vertreten sind, nun endgültig entschieden, die für Samstag, 5. Dezember, geplante Veranstaltung abzusagen, teilt der Vorsitzende Mike Mangold mit, der zugleich Beigeordneter der Ortsgemeinde ist. „Bei der gegenwärtigen Lage zur Corona-Pandemie hielten es die Vereinsvertreter zum Schutz aller Beteiligten für unumgänglich. Wohlwissend, dass es für unser Dorf einen schmerzlichen gesellschaftlichen Schritt bedeutet“, sagt Mangold zur einstimmig beschlossenen Absage. Der Weihnachtsmarkt ist zum einen ein beliebter Treffpunkt, zum anderen profitieren regelmäßig soziale Projekte und Einrichtungen. Die Teilnehmer stellen sich in den Dienst der guten Sache. Die Einnahmen des Marktes werden komplett gespendet. Das entfällt damit in diesem Jahr auch.