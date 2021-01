Aus einem Weihnachtsgeschenk wurde der Hauptgewinn: Die Pirmasenserin Viktoria Hein landete einen Volltreffer bei der Weihnachtslos-Aktion der Lions-Hilfe und darf sich über ein E-Bike im Wert von rund 2900 Euro freuen. Am Mittwoch nahm sie ihr Zweirad bei „Wheelsports“ in Weselberg in Empfang, wozu Andreas Thomas, Sekretär der Lions-Hilfe, gratulierte. „Es ist ganz wichtig, dass wir immer wieder Sponsoren finden, die solche Preise zur Verfügung stellen. Insgesamt waren 250 Preise im Gesamtwert von 25.000 Euro zu gewinnen, darunter als zweiter Hauptpreis ein Gasgrill im Wert von 1800 Euro.“ 4000 Lose á zehn Euro seien verkauft worden, so dass man mit 40.000 Euro wieder eine breite Palette von sozialen Einrichtungen und Projekten unterstützen könne. Insbesondere dort, wo öffentliche Hilfe nicht oder zu wenig ankomme, engagiere sich die Lions-Hilfe, so Thomann. Die Gewinnerin, die in Pirmasens als oralchirurgische Assistentin arbeitet, kennt das Weihnachtslos seit fünf Jahren: „Wir bekommen es immer als Weihnachtsgeschenk von unserem Chef. Bisher hatte ich nichts gewonnen, aber dieses Mal wurde es gleich der Hauptgewinn!“, freute sie sich über das trendige Gefährt, das Steigungen auf künftigen Radtouren glatt bügeln wird.