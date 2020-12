Nachdem sich die Infektionslage im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Stadtgebiet drastisch verschärft hat und die Stadtverwaltung in Pirmasens darum gebeten hat, auch die protestantischen Gottesdienste über die Weihnachtsfeiertage abzusagen, kommen die Kirchengemeinden in der Stadt dieser Bitte weitgehend nach.

Da die protestantische Kirche nach eigenen Angaben presbyterial-synodal verfasst ist und jede Kirchengemeinde eine eigenständige „Körperschaft öffentlichen Rechts“ ist, muss jede Gemeindeleitung (Presbyterium) über die Gottesdienste entscheiden. „Dieser demokratische Entscheidungsprozess braucht entsprechend Zeit“, so das Dekanat. Folgende Regelungen seien getroffen worden:

Johanneskirche: Alle Gottesdienste über die Weihnachtsfeiertage und am Sonntag, 27. Dezember, sind abgesagt. Ebenso der Gottesdienst am Altjahrsabend. An Silvester ist die Kirche von 16 bis 18 Uhr zum persönlichen stillen Gebet geöffnet. Eine Pfarrperson ist anwesend.

Lutherkirche: Alle Weihnachtsgottesdienste, der Gottesdienst am Sonntag, 27. Dezember, und der Gottesdienst am Altjahrsabend sind abgesagt. Die „Offene Kirche“ lädt unter der Woche täglich von 11 bis 13 Uhr zum persönlichen stillen Gebet ein. Am Montag, 28. Dezember, um 12 Uhr ist Mittagsgebet mit Dekan Krieger.

Pauluskirche: Alle Gottesdienste über Weihnachten sind abgesagt. Eine Entscheidung für den Gottesdienst an Silvester wurde noch nicht getroffen.

Friedenskirchengemeinden (Erlenbrunn, Niedersimten, Ruhbank): Alle Gottesdienste über Weihnachten und Silvester sind – vorbehaltlich der Zustimmung der Presbyterien – abgesagt.

Markuskirche (Sommerwald): Die Gottesdienste an Heilig Abend finden zur traditionellen Zeit (15 und 17 Uhr) in der Kirche statt. Der Besuch ist nur nach Anmeldung möglich. Die Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester sind – vorbehaltlich der Zustimmung des Presbyteriums – abgesagt.

Matthäuskirche (Kirchberg): Es liegen keine Angaben seitens des Pfarramtes vor.

Protestantische Kirchengemeinde Gersbach-Winzeln (gehört nicht zur Gesamtkirchengemeinde, aber zur Stadt Pirmasens): Die kommunizierten Angebote bleiben unverändert bestehen.