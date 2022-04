In normalen Jahren ist es der gefragteste Flohmarkt der Stadt, der über 2000 Besucher anzieht, wenn Tierschutzverein und „Menschen für Tiere“ in eine der Messehallen in der Zeppelinstraße einladen. Auf einen ähnlichen Ansturm hoffen die beiden Vereine für das Wochenende vom 9. und 10. April, wenn der Weihnachtsflohmarkt nachgeholt wird.

„Hier kann der Weihnachtsmann den Osterhasen treffen“, meint Waltraud Prokopeck vom Vorstand des Vereins „Menschen für Tiere“ lachend. Der Weihnachtsflohmarkt war coronabedingt ausgefallen. Die bei dieser Gelegenheit zu verkaufenden Weihnachtsartikel haben die Tierschützer aber dennoch in der Halle belassen und mit Osterdeko aller Art ergänzt. Und so finden sich auf den über 100 Tischen der Messehalle 5C munter gemischt Ostereier und Weihnachtskugeln zwischen einst teuren Kristallgläsern, unzähligen Tellern und Kaffeetassen oder auch Besteck in dutzenden Variationen. Die Weihnachtsartikel soll es zum halben Preis geben.

Die Anzahl der Artikel ist enorm. Allein die Menge an Biergläsern und Bierkrügen würde reichen, um ein Oktoberfest ausstatten zu können. Sogar die Band könnte ausgerüstet werden. Keyboard oder E-Gitarre finden sich ebenso unter den Artikeln, die auf neue Besitzer warten. „Ein Schlagzeug haben wir leider nicht“, sagt Prokopeck. Ihr persönlicher Favorit unter den Flohmarktartikeln ist ein 45-teiliges Essservice von Krautheim, das im Internet für 600 Euro angeboten werde. Ein Gönner des Vereins aus Winzeln habe es gespendet.

Kiste mit Sonnenbrillen und Etuis

Ein anderer Spender hatte eine Kiste mit neuen Sonnenbrillen gestiftet, die inklusive Etuis verkauft werden. Prokopeck bittet jedoch andere potenzielle Spender von Waren, diese nicht am Wochenende mitzubringen. Es werde nichts angenommen und dürfe auch nichts am Eingang abgestellt werden. „Wir müssen erst Ware verkaufen, bevor wir neue Sachen annehmen können“, betont sie.

Kaffee und Kuchen werde es dieses Jahr wieder geben, allerdings im Zelt vor der Messehalle. Der Erlös aus den zwei Tagen Verkauf soll beiden Tierschutzvereinen zugute kommen. „Wir brauchen das Geld für die vielen Tierarztkosten“, so Prokopeck.

Flohmarkt

Am 9. und 10. April jeweils von 9 bis 17 Uhr.