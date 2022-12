Viele Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind, werden diese Weihnachten wohl hier feiern müssen. Wie ihnen deutsche Traditionen fremd sein dürften, so sind es für uns auch die ukrainischen. So feiern die orthodoxen Christen in der Ukraine Weihnachten nach dem julianischen Kalender, weil der von Papst Gregor XIII. 1582 eingeführte gregorianische Kalender von den meisten orthodoxen Kirchen für die Feiertagsrechnung nicht übernommen wurde. So fallen der 24. und 25. Dezember des julianischen Kalenders auf den 6. und 7. Januar des gregorianischen. Heiligabend ist für sie also am 6. Januar.

Der englischsprachige Bildband „A Ukrainian Christmas“ führt in die Kultur, die Traditionen und die Feierlichkeiten des ukrainischen Volkes zur Weihnachtszeit ein. Ursprünglich wurde das Buch 2020 in der Ukraine veröffentlicht und fand sofort großen Anklang. Diese englischsprachige Version enthält ein neues Vorwort, das von den Autoren nach dem Einmarsch Russlands im Februar geschrieben wurde.

ISBN-13: 9781408728413.

