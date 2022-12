Es gibt Dinge, auf die kann man sich verlassen – in der Fantasiewelt vieler Kinder ist der alljährliche, pünktliche Besuch des Weihnachtsmanns fest eingeplant. Was aber, wenn der einfach mal keine Lust mehr hat? Das Kindermusical „Weihnachten fällt aus“, das am Samstagnachmittag in der gut besuchten Pirmasenser Festhalle aufgeführt wurde, dreht sich um genau dieses Horrorszenario. Die Singklassen des Immanuel-Kant-Gymnasiums, Kinderkantorei und Orchester verzauberten zusammen mit der liebevoll gestalteten Bühnendeko ihr Publikum.

Anrührende Momente und zum Lachen verführende Pointen wechselten einander ab, als die jungen Musicaldarsteller unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Maurice Antoine Croissant und Musiklehrer Volker Christ das Werk aus der Feder von Peter Schindler und die Texte von Babette Dieterich mit viel Elan auf die Bühne brachten. So mancher Zuschauer traute seinen Ohren nicht, als sich der Weihnachtsmann namens Ambrosius Schneeweiß am 1. August ganz und gar nicht ausgeschlafen zeigte und partout nicht aufstehen wollte. „Ich kann dieses ganze süße Zeug nicht mehr sehen. Eine rote Wurst mit Senf wäre mir jetzt viel lieber“, schockte er seinen Helferstab ebenso sehr, wie er die Festhalle zum Lachen brachte. Zudem zeigte er sich angewidert von allem Weihnachtskommerz und Geschenkebesorgungsstress, womit sich auf unterhaltsame Weise ganz reale Probleme in der spannenden Geschichte wiederfanden.

Imponierende Ensembleleistung

Jeder einzelne Akteur darf stolz sein, mit seiner Stimme, seinem instrumentalen Können oder seinem Talent, junge Menschen zu solch einer imponierenden Ensembleleistung zu motivieren, Teil eines faszinierenden Nachmittags gewesen zu sein.