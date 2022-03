Die Kundgebungen von Grüne, SPD und Gewerkschaften zur Unterstützung der Corona-Maßnahmen werden vorerst nicht mehr stattfinden. Darüber informierte die Initiatorin, Felicitas Lehr, in einer Pressemitteilung. Als Grund nannte Lehr den Ukrainekrieg.

Die Vorsitzende der Pirmasenser Grünen wandte sich zugleich gegen eine Stellungnahme der CDU. Darin war unter anderem behauptet worden, die Kundgebung richte sich gegen die fehlende Anmeldung der so genannten Spaziergänger. „Es ging von vorneherein darum, öffentlich deutlich zu machen, dass die Ablehnung der Corona-Maßnahmen nicht die einzig mögliche Meinung ist“, betont Lehr als Reaktion auf die CDU. Die Kundgebungen auf dem Exerzierplatz sollten den „Spaziergängern“ etwas entgegen setzen und klarstellen, dass Befürworter des Impfens keine Minderheit seien. Geärgert hat sich Lehr über die Behauptung von CDU-Seite, dass auch ihre Kundgebung Personal von Polizei und Ordnungsamt binde. Ihre Veranstaltung sei angemeldet und mit Polizei und Ordnungsamt abgestimmt im Gegensatz zu den „Spaziergängern“, so Lehr. Dem Vorwurf einer fehlenden inhaltlichen Auseinandersetzung stimmt sie zu. „Aber wir machen deutlich und öffentlich, was wir wollen“, so Lehr mit Verweis auf die „Spaziergänger“, die öffentlich nichts sagen. Die CDU-Forderung nach Dialog statt Konfrontation kontert Lehr mit den Worten: „Nicht alle Meinungen sind gleichwertig und das muss erkannt und auch ausgesprochen werden.“