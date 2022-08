Am Montag musste eine 69-jährige rüstige Rentnerin auf der Anklagebank des Amtsgerichts Platz nehmen. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau tätlichen Angriff auf Polizeibeamte, Körperverletzung, versuchte Strafvereitelung und Beleidigung in vier Fällen vor.

Am 28. April 2021 war die Angeklagte mit ihrem Freund auf der Polizeiinspektion in Pirmasens erschienen. Sie habe dort die Autopapiere dieses Freundes abholen wollen, erzählte die Frau. Ihr Freund sei mehrmals ohne Führerschein und betrunken Auto gefahren. Sie und ihr Sohn hätten ihm deshalb helfen wollen, das Auto zu verkaufen, damit keiner zu Schaden kommt. Die Polizei habe ihr eine Kopie des Briefes gegeben.

Aber als sie gehen wollte, hätten eine Frau und zwei Polizisten sie in ein Zimmer gesetzt und ihre Handtasche verlangt. Sie habe gefragt: „Warum?“, habe aber keine Antwort erhalten. Stattdessen hätten zwei Beamte ihre Arme nach hinten gedrückt, was ihr wegen einer Verletzung Schmerzen bereitet habe. Da habe sie ihre Fingernägel in den Arm eines Beamten gedrückt und „Schweine“ geschrien. Andere Wörter, wie in der Anklage behauptet, habe sie nicht gebraucht und eines davon kenne sie auch gar nicht. Einer habe ihre Handtasche weggenommen.

Von einer Polizistin durchsucht

Ein Beamter sagte vor Gericht, er habe gewusst, dass ein Beschluss der Staatsanwaltschaft vorgelegen habe, das Auto zu beschlagnahmen, weil der Freund der Frau damit in betrunkenem Zustand gefahren sei. Er habe die Frau über den Sachverhalt belehrt und die Autoschlüssel verlangt. Aber die habe mit Unverständnis reagiert. Die Frau habe versucht, bei jemandem an die Papiere zu kommen, der davon nichts gewusst habe. Er habe der Frau mehrmals angedroht, sie würde durchsucht werden. Aber sie habe sich geweigert, die Schlüssel herauszugeben, und geschrien. Sie habe ihre Handtasche fest an sich gedrückt. Da sei für ihn klar gewesen, dass die begehrten Autoschlüssel darin seien. In einem Nebenzimmer sei die Frau dann von einer Polizistin durchsucht worden. Ein paar Tage später hätten sie das Auto auf einem nahen Parkdeck gefunden.

Polizisten haben Zwang angedroht

Er habe den Eindruck gehabt, dass die Frau ihn verstanden habe. Sie könne sich auf Deutsch artikulieren und dolmetsche für ihren Freund. Auf Nachfrage war sich der Beamte aber nicht mehr ganz sicher, ob er gegenüber der Angeklagten von dem Einziehungsbeschluss gesprochen hatte. Verteidiger Thomas Haberland wies darauf hin, dass er keinen Einziehungsbeschluss habe.

Ein anderer Beamter berichtete von einem Streitgespräch zwischen seinem Kollegen und der Angeklagten. Ihr sei die Durchsuchung und die Anwendung von Zwang angedroht worden. Als sie fixiert wurde, habe sie die Anwesenden beleidigt und sich gewehrt. Sie hätten der Rentnerin „mit Engelszungen“ erläutert, dass es nur um die Schlüssel geht. Aber sie sei „sehr uneinsichtig und aufbrausend“ gewesen. Ob ihr der Beschlagnahmebeschluss gezeigt wurde, wusste er aber nicht.

„Die Kollegen können auch anders“

Die Polizistin, die die Frau schließlich abtastete, sprach davon, dass die Frau mehrmals gesagt habe, sie lasse sich nicht „untersuchen“ und habe ihre Handtasche an sich gedrückt. Die Frau sei „mit leichtem Zwang – die Kollegen können auch anders“ – an den Armen festgehalten worden, „damit sie nicht mehr mit der Tasche schlägt“. Auch sie sagte, die 69-jährige habe die Beamten beleidigt.

Verteidiger Haberland wies darauf hin, dass ein Beschlagnahmebeschluss nicht auch eine Durchsuchung umfasse. Und nicht gegen eine dritte Person gerichtet sei, gegen die kein Beschluss ergangen sei. Es sei aber Voraussetzung für einen strafbaren Widerstand gegen Polizeibeamte, dass die Diensthandlung rechtmäßig war. Auch seien nur „geringfügigste Verletzungen“ bei dem Polizisten entstanden – „in einer mehr als emotional geladenen Situation und verbunden mit Sprachlosigkeit“. Das sah der Oberamtsanwalt aber anders.

Die Verhandlung wird am 29. August fortgesetzt.