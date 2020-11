Aufgrund der Corona-Pandemie veranstaltet die Realschule plus der Vinninger Konrad-Adenauer-Schule keinen Tag der offenen Tür. Die Gesundheit und der Schutz von Schülern, Eltern und Lehrkräften haben Priorität, so Rektorin Sabine Hofmann. Stattdessen will die Schulleitung potenzielle neue Schüler informieren und beraten. Wenn es das Infektionsgeschehen zulässt, sollen die Neulinge bei Einzelführungen die Schule kennenlernen. Auf der Homepage der Schule findet man einen Flyer und ein Video, das Schüler in ihrem Alltag an der Vinninger Schule zeigt.

