Als „hundesüchtig“ hatte ein Anwalt seinen Mandanten bezeichnet, der mit einem absoluten Tierhalte- und -betreuungsverbot belegt ist und trotzdem immer wieder Hunde hält. Diese müssen ihm regelmäßig weggenommen werden, weil er die Tiere nicht artgerecht hält. Damit produziert der Mann Ärger, Arbeit und enorme Kosten. Jetzt beschäftigte sich der Kreisrechtsausschuss erneut mit dem Fall.

Nachdem es zuletzt beim Kreisrechtsausschuss um zwei Kangals – große türkische Hütehunde – gegangen war, die der Mann unerlaubterweise gehalten hatte und die ihm weggenommen worden waren, hatte er sich im Nachgang zu dieser Sitzung wieder Hunde besorgt. Der Anwalt des Mannes hatte damals erklärt, dass sein Mandant psychische Probleme habe und deshalb behandelt worden sei. Der Anwalt ist zugleich Betreuer des Mannes. Am 1. März 2019 wurde der Mann in die Psychiatrie aufgenommen, am Tag zuvor hatte er sich vor Gericht wegen Hundediebstahls verantworten müssen.

Nachbarin informiert Kreisveterinäramt

Während seiner Abwesenheit sollte sich eine Nachbarin um die beiden in der Wohnung des Mannes lebenden Hunde – ein Rottweiler und eine Mischlingshündin – kümmern. Sie wusste, dass der Mann keine Hunde halten darf, lehnte die Übernahme der Verantwortung für die Tiere ab und informierte das Kreisveterinäramt, das auch in der Stadt Pirmasens zuständig ist. Die Behörde holte die Hunde aus der Wohnung und brachte sie anderweitig unter.

Gegen den Bescheid, mit dem die Wegnahme begründet und dem Mann die Kosten in Rechnung gestellt wurden, hatte er Widerspruch eingelegt. Er hatte ihn damit begründet, dass er die Hunde freiwillig abgegeben habe. Bei der Sitzung am Mittwoch waren weder der Mann selbst noch sein Anwalt vertreten, der Kreisrechtsausschuss wird entscheiden.

Tiere müssen teuer untergebracht werden

Der Vertreter des Kreises kündigte an, dass weitere Fälle in dieser Angelegenheit auf den Kreisrechtsausschuss zukommen werden. Auch in anderen Kreisen hat der Mann Ärger: „Das zieht sich bis Karlsruhe“, sagte der Kreisvertreter. Unter anderem soll der Mann drei Hunde einfach an einen Laternenmast im Kreis Südliche Weinstraße angebunden haben. Der Mann, bei dem laut Aussage des Anwalts im vorherigen Verfahren amtlich ein Intelligenzquotient von 60 festgestellt wurde, lebte zuvor unter anderem im Landkreis Bad Dürkheim, wo er durch seine Hundesucht einen finanziellen Schaden von 60.000 Euro für die Allgemeinheit hinterließ. Auch im Bereich Pirmasens/Südwestpfalz wächst der Schuldenberg, weil die Behörden immer wieder tätig werden und Hunde teuer unterbringen müssen.

Trotz seiner Hundesucht hält der Mann die Tiere nicht artgerecht. Die Tiere sind abgemagert und haben gesundheitliche Probleme, weil sie keinen Auslauf bekommen. Zum Teil wurden sie im eigenen Kot lebend vorgefunden. Nachdem der Mann erstmals auffällig geworden war, wurde ihm untersagt, mehr als einen Hund zu halten. Fische zu halten war ihm damals noch zugestanden worden. Auch das änderte nichts und so wurde bereits im Jahr 2014 das absolute Tierhalteverbot, das laut Gericht lebenslang gelten soll, gegen ihn erlassen.