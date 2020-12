Die Stadtverwaltung Pirmasens schränkt ab Mittwoch, 16. Dezember, den regulären Publikumsverkehr bis auf weiteres ein. So bleiben das Rathaus und alle übrigen Dienstgebäude geschlossen. Damit leiste man einen Beitrag zur verschärften Kontaktreduzierung, so die Verwaltung. „Wir wollen dennoch für unsere Bürger ansprechbar bleiben und halten den Dienstbetrieb weiterhin aufrecht“, kündigt Oberbürgermeister Markus Zwick an. Die Mitarbeiter der Verwaltung seien weiterhin über Telefon, per E-Mail und Post zu erreichen. Auch persönliche Vorsprachen sind nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Diese kann telefonisch über die zuständigen Sachbearbeiter oder die Telefonzentrale unter 06331/8400 erfolgen. Für das Ausländeramt und das Bürger-Service-Center bestehe zudem die Möglichkeit, Termine online unter www.pirmasens.de/service zu vereinbaren.

Auch Tourist-Info geschlossen

Alle Dienststellen folgender Gebäude und Einrichtungen sind betroffen: Rathaus am Exerzierplatz (unter anderem Kartenverkauf, Schuldnerberatung); Haus der Finanzen, Ringstraße; Bürger-Service-Center und Stadtwerke-Mobilitätszentrale am Exerzierplatz; Seniorenbüro Haus Meinberg, Adlerstraße; Volkshochschule, Hans-Sachs-Straße; Ordnungsamt (unter anderem Kfz-Zulassung, Führerscheinstelle, Ausländerbehörde, Gewerbeamt); Schulverwaltungsamt, Zeppelinstraße; Drogenberatungsstelle, Alleestraße; Amt für Jugend und Soziales, Maler-Bürkel-Straße; Koordinierungsbüro Pakt für Pirmasens, Marienstraße; Bauamt mit Stadtplanung, Schützen- und Teichstraße; Abfallberatung, Schützenstraße;