Die von Bund und Ländern beschlossenen Corona-Beschränkungen hat die Sparkasse Südwestpfalz zum Anlass genommen, Anpassungen bei ihren Geschäftsstellen vorzunehmen. Ab Donnerstag, 17. Dezember, werden bis auf Weiteres neun der elf Geschäftsstellen für den mitarbeiterbedienten Service geschlossen. In den Filialen in Pirmasens, Bahnhofstraße, und in Zweibrücken am Schlossplatz bleiben die aktuellen mitarbeiterbedienten Servicezeiten unverändert, so die Sparkasse. Alle anderen Geschäftsstellen in den Orten Bruchmühlbach, Contwig, Dahn, Hauenstein, Rodalben, Thaleischweiler, Vinningen, Waldfischbach und in Pirmasens in der Marienstraße seien für personenbediente Serviceleistungen geschlossen. Unabhängig davon bleiben die Geschäftsstellen personell besetzt. Beratungstermine können bei Bedarf an allen Stellen nach telefonischer Absprache vor Ort oder auch am Telefon wahrgenommen werden. „Damit leisten auch wir unseren Beitrag, um die persönlichen Kontakte zu beschränken und so die Dynamik des Infektionsgeschehens weiter einzudämmen“, so der Vorstand der Sparkasse Südwestpfalz.

Die Selbstbedienungsbereiche mit den Geldautomaten und den Serviceterminals stehen uneingeschränkt zur Verfügung. Für die Abgabe von Überweisungen können die vorhandenen Briefkästen weiterhin genutzt werden. Zusätzlich ist die Sparkasse auch über ihre Internet-Filiale, telefonisch über das Kunden-Servicecenter unter der Telefonnummer 06331/542-0 oder per Mail erreichbar.