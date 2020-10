Wegen der erhöhten Corona-Fallzahlen schließt die Regenbogen Kinderhilfe ab sofort ihr Haus in der Erlenbrunner Straße mindestens bis zum Jahresende. Das teilte am Montag Vorsitzender Gerhard Gundlach mit. Die Sicherheit der Gäste und des Personals könne nicht mehr gewährleistet werden. Dass die Corona-Zahlen in der Region steigen, habe auch bei den Gästen der Regenbogen Kinderhilfe eine große Unsicherheit zur Folge. „Auch ist der Aufwand für ein sicheres Miteinander leider nicht möglich, da die zusätzlich anfallenden Personalkosten den Verein erheblich belasten würden“, begründet Gundlach die Schließung des Hauses. Über eine Wiedereröffnung werde die Regenbogen Kinderhilfe rechtzeitig informieren.