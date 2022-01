Die Corona-Pandemie sorgt für einen weiteren historischen Tiefststand bei den Knöllchen, die in Pirmasens an Autofahrer verteilt wurden.

Waren 1999 noch 33.000 Verwarnungen wegen Falschparkens ausgesprochen worden, waren es im vergangenen Jahr laut Stadtverwaltung nicht mal mehr ein Drittel davon. 10.367 Falschparker wurden nur erwischt. Was noch weniger als die bisherigen Minusrekordjahre 2018 und 2020 sind, als gerade mal 13.767 und 12.614 Falschparker verwarnt wurden.

2018 lag die Ursache für die geringe Knöllchenzahl in einem hohen Krankenstand der Politessen. 2020 war es klar die Corona-Pandemie mit Lockdown, die für ein deutlich geringeres Verkehrsaufkommen in der Stadt führte. Die Pandemie dürfte auch in diesem Jahr für die noch mal geringere Knöllchenzahl verantwortlich sein, da es schlicht genug legalen Parkraum gibt wegen der Einschränkungen für Geschäfte und Gastronomie sowie wegen fehlender Veranstaltungen. Es waren über Monate deutlich weniger Menschen in der Stadt unterwegs.

Wie in anderen Jahren üblich, hat rund die Hälfte der Verwarnten nicht gleich gezahlt, sondern erst die Anhörung abgewartet. Bis zum Bußgeldbescheid haben es 1125 Autofahrer kommen lassen und 130 davon musste erst mit Erzwingungshaft gedroht werden, bis sie letztlich zahlten. Erzwingungshaft wird als letztes Mittel angedroht – wobei der Betroffene durch die Haft nicht die Geldbuße ablösen kann, sondern solange mit Haft gedroht und angeordnet wird, bis letztlich alles inklusive der auflaufenden Gebühren bezahlt ist.