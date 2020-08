Corona wirkt sich auch erschwerend auf die Arbeit der Tafel aus, wie Gerhard Herrmann als erster Vorsitzender berichtet. Das Einsammeln der Lebensmittel erfolgt, wegen der Abstandsregeln in den Fahrzeugen, momentan nur mit Fahrer und Beifahrer.

Seit der Wiederöffnung nach dem Lockdown wurden die Lebensmittel in Tüten vorgepackt und die Menge je nach Familiengröße kontaktlos übergeben. „Die Kunden sollen künftig wieder bei der Auswahl der Lebensmittel mitwirken können. So können wir die eingesammelten Waren bedarfsgerechter ausgeben“, sagt Gerhard Herrmann. Doch in erster Linie müssten die Abstands- und Hygienerichtlinien beachtet werden, um die Tafelhelfer und Kunden zu schützen. Dazu soll ein entsprechendes Ausgabekonzept für die Lebensmittelübergabe erarbeitet werden.

Zurzeit sind 1300 Personen als berechtigte Abholer bei der Tafel registriert

„Wir müssen Erfahrungen sammeln und werden auch immer wieder Anpassungen vornehmen müssen“, sagt Herrmann. Dabei sei die Tafel auch auf die Mitwirkung ihrer Kunden angewiesen. Die Familien sollten zur Abholung möglichst nur mit einer Person kommen und sich auf die Ausgabezeit verteilen, appelliert Herrmann an die Lebensmittelbezieher. Zurzeit seien 1300 Personen als berechtigte Abholer bei der Pirmasenser Tafel registriert, 300 weniger als im Vorjahr. Dieser Rückgang sei wohl auf Vorsichtsmaßnahmen seitens der Abholer zurückzuführen. Insgesamt rechne nicht nur die Pirmasenser Tafel im kommenden Jahr mit steigender Nachfrage, auch bei der Bundestafel werde ein deutliches Ansteigen der Tafelnutzer wegen der Coronakrise befürchtet.

Hildegard Kischitzki, mittlerweile 86 Jahre alt, gehörte 2002 zu den Gründungsmitgliedern der Tafel und hat lange Jahre und zuletzt als zweite Vorsitzende die Geschicke des Vereins mitbestimmt. Nun möchte sie etwas kürzer treten und die Vorstandsaufgaben in jüngere Hände legen. Der Tafelarbeit will die rüstige Seniorin weiterhin die Treue halten und dort mitwirken, wo sie gebraucht wird. Zu ihrer Nachfolgerin als zweite Vorsitzende wurde Esther Ochtrop gewählt.

Vorstand

Vorsitzender Gerhard Herrmann, zweite Vorsitzende Esther Ochtrop, Kassenverwalter Helmut Maurer, Schriftführerin Ursula Trogler, Mitarbeiterplanung Willi Kuntz, EDV und Lieferantenkontakt Rainer Greif, Archiv Klaus Mansmann.