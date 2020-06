Die Berufsinformationsbörse fällt in diesem Jahr aus. Das teilte am Mittwoch Mitorganisator Erich Weiss mit. Die Messe sollte am 18. September in der Messehalle in Pirmasens stattfinden. Die Einschränkungen durch die Corona-Krise und die Gefahren, die durch das Virus ausgehen, seien dem Organisationsteam bei 3000 bis 4000 Besuchern, die erwartet werden, und rund 400 Personen, die als Aussteller oder Berater fungieren, einfach viel zu groß, begründete Weiss die Absage. Anstelle der Ausbildungsmesse mit persönlicher Präsenz in der Messehalle wollen die Organisatoren eine digitale Berufsinformationsbörse 2020 anbieten, damit sich Schüler über Ausbildungsplätze in der regionalen Wirtschaft informieren können. Ein aus Fachleuten bestehendes Digitalteam nehme jetzt seine Arbeit auf. Für 2021 sei wieder, wie in den zwölf Vorjahren, eine Ausbildungsmesse geplant, sagte Erich Weiss.