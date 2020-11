Zum ersten Mal seit Jahrzehnten fand am Sonntag anlässlich des Volkstrauertags auf dem Ehrenfriedhof keine zentrale Feierstunde statt. In Absprache mit Kirchen, Institutionen und Verbänden entschied sich die Stadt angesichts der Corona-Pandemie für ein stilles Gedenken. Als Zeichen der Anteilnahme legte Oberbürgermeister Markus Zwick ebenso einen Kranz am Mahnmal nieder wie Timo Völker und Thomas Frank als Repräsentanten von Polizei und Bundeswehr sowie Dieter Ranscht für den Sozialverband VdK. Der Volkstrauertag zeige überdeutlich, so OB Zwick, dass die Gesellschaft zusammenstehen müsse, auch wenn dies angesichts der angespannten Lage nicht in Form der obligatorischen Feierstunde, sondern nur in Gedanken sein könne. Zwick erinnerte an die jüngsten Anschläge in Frankreich und Wien und die damit verbundenen Sorgen vor Terrorismus und Gewalt. 75 Jahre Frieden in einem geeinten Europa seien keine Selbstverständlichkeit, sondern eine große historische Leistung. Krieg dürfe sich keinesfalls wiederholen.