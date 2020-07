Im Fußballkreis Pirmasens/Zweibrücken wird es in der nächsten Saison, die wegen der Corona-Krise am ersten September-Wochenende und damit später als sonst starten soll, erstmals zwei A-Klasse- und vier B-Klasse-Gruppen geben. Und die C-Klasse mit insgesamt 29 Mannschaften wird dreigeteilt. So soll die Anzahl der Partien reduziert werden, um trotz Covid-19 2020/2021 Meister, Auf- und Absteiger ermitteln zu können. Die beiden Gruppen der A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken, die coronabedingt nun 18 statt 16 Mannschaften zählt, sind vornehmlich nach geografischen Aspekten aufgeteilt und zählen je neun Vereine. Die B-Klassen Ost und West (zusammen 31 Teams) bleiben bestehen, werden aber jeweils zweigeteilt. Ob es danach Play-offs oder Auf- und Abstiegsrunden gibt, sei „noch offen“, so Kreisvorsitzender Edgar Wallitt.