Corona hat die Welt im Griff: Auch die seit mehr als 50 Jahren bestehende deutsch-französische Freundschaft zwischen Waldfischbach-Burgalben und Carentan les Marais in der Normandie ist zum wiederholten Male von der Pandemie betroffen. „Leider müssen wir eine erneute Absage unserer Fahrt in die Normandie bekanntgeben“, sagt der Vorsitzende des Freundeskreises Carentan, Bertrand Favray. „Das gab es in der seit über 50 Jahren bestehenden Partnerschaft noch nie“, macht Favray deutlich, wie groß der Pandemie-bedingte Ausnahmezustand ist. Es sei verständlich gewesen, dass die Fahrt 2020 abgesagt wurde, aber man habe doch stark gehofft und deshalb auch geplant in diesem Jahr die Freunde in Frankreich wieder persönlich treffen zu können. Das sei nun bedauerlicherweise erneut nicht möglich. „Nun hat uns das Virus wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Favray. Mit den Gedanken sei man aber bei den Menschen in Carentan les Marais, das von der Pandemie stark betroffen sei. Aktuell mussten dort wieder alle Schulen schließen. Es gilt eine Ausgangssperre ab 18 Uhr. Die beiden Komitees auf deutscher und französischer Seite hoffen, dass man sich 2022 wieder sehen kann.