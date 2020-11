Die CDU hat ihre Wahlkreiskonferenz, die am kommenden Samstag in der Pirmasenser Festhalle stattfinden sollte, abgesagt. „Die derzeitige Lage der Corona-Pandemie und die seit Montag geltenden Einschränkungen lassen ein entsprechendes Veranstaltungsformat momentan nicht zu“, begründet Christof Reichert, Kreisvorsitzender der CDU Südwestpfalz, die Entscheidung. In der Festhalle wollte die CDU am Samstag ihren Direktkandidaten für den Bundestagswahlkreis Pirmasens wählen. Nachdem die bisherige CDU-Bundestagsabgeordnete Anita Schäfer angekündigt hatte, sich aus der Politik zurückzuziehen, hatten vier Bewerber um das Direktmandat ihren Hut in den Ring geworfen: Florian Bilic aus Pirmasens, Dirk Palm aus Hermersberg, Patrick Berberich aus Bann und Simon Noll aus Zweibrücken. Die Wahlkreisdelegiertenversammlung soll nach Angaben von Christof Reichert so schnell wie möglich nachgeholt werden.