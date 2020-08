Wegen Baumaßnahmen in Winzeln in der Gersbacher Straße werden nach Angaben der Stadtwerke ab Dienstag, 11. August, die Busse der Linien 203 und 209 in Winzeln innerörtlich über die Breslauer Straße umgeleitet. Dazu müssen die Haltestellen an der Schule von der Oskar-Metz-Straße in die Straße Am Stockwald sowie die beiden Haltestellen in der Gersbacher Straße in die Breslauer Straße verlegt werden.