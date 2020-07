Fast den ganzen Tag über staute sich am Freitag der Verkehr in der Zweibrücker Straße. Vor allem in Fahrtrichtung Innenstadt ging es von Fehrbach kommend stellenweise nur im Schritttempo voran. Über einen Kilometer lang wurde die Blechschlange, da aufgrund der Reparaturarbeiten an der beschädigten Profine-Fußgängerbrücke die B 10 gesperrt worden war und der Verkehr über die Zweibrücker Straße bis zur Kreuzung an der B 270 rollen musste. In Fahrtrichtung Fehrbach machte sich die Sperrung dagegen nicht bemerkbar.