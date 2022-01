Großes Glück hatte ein 39-Jähriger, dass das Schöffengericht Pirmasens seine Strafe zur Bewährung ausgesetzt hat. Er hatte sich recht aggressiv gegenüber der Mutter seiner Ex-Freundin aufgeführt. Deshalb musste er am Donnerstag auf der Anklagebank Platz nehmen.

Die Staatsanwaltschaft legte dem Mann zur Last, am 13. September vergangenen Jahres die Mutter seiner Ex-Freundin an ihrem Arbeitsplatz in einem kleinen Geschäft in Pirmasens aufgesucht und als „Drecksschlampe“ beleidigt zu haben. Dann soll er eine massive Geldablage aus Glas im Kassenbereich gegriffen und in Richtung des Kopfes der Frau geworfen haben. Diese konnte ausweichen und der schwere Gegenstand zerbrach auf dem Boden. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro.

Außerdem soll er die Frau am 23. September über Whatsapp als „Schlampe“ und „dumme Fotze“ beleidigt und gedroht haben, sie zu bespucken, wenn sie ihm nicht seine Post, die noch an seine alte Anschrift komme, bringen würde.

Angeklagter bestreitet Verletzungsabsicht

Der Angeklagte erzählte, er habe in dem Geschäft mit der Mutter seiner Ex-Freundin über seine Situation reden wollen. Sie habe zwischen ihm und ihrer Tochter, seiner „Ex“, vermitteln sollen. Sie hätten alle drei in einem Haus gewohnt, aber er habe die Wohnung auf Betreiben seiner Freundin verlassen müssen. „Aber ich wurde nicht ernst genommen“, klagte er. Ein Wort habe das andere ergeben und er habe die Fassung verloren. Aber er habe die Ablage für Kleingeld nur ins Regal geworfen. Er habe die Frau nicht verletzen wollen, betonte er mehrfach. Er habe sich auch entschuldigt und den entstandenen Schaden bezahlt. Er räumte ein, dass es zu Beleidigungen gekommen sei – aber gegenseitig. „Die vorgelesene Whatsapp-Nachricht stimmt ungefähr“, sagte er. Seine „Schwiegermutter“ habe seinen Hund weggegeben und sage nicht, wo er ist, war seine Begründung.

Als sich Gericht, Staatsanwalt und Verteidigung ein Video über den Wurf der Geldablage anschauten, entspann sich eine Diskussion über Wucht und Entfernung des Wurfs. Der Staatsanwalt meinte, der Wurf sei „haarscharf“ am Kopf der Frau vorbeigegangen. Der 39-Jährige hielt dagegen „So knapp war das nicht“. Sein Verteidiger meinte: „Es war aus dem Handgelenk – mit Schmackes“. Die Angegriffene berichtete noch, der Angeklagte verliere sehr oft die Fassung, „wenn es nicht nach seiner Nase geht“.

Letzte Bewährungschance

Das Schöffengericht verurteilte den 39-Jährigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Nötigung und zweifacher Beleidigung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten, ausgesetzt auf fünf Jahre zur Bewährung. Als Auflage muss er 500 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten, jährlich vier Urinproben abgeben, an monatlichen Drogenberatungsgesprächen teilnehmen und er erhielt einen Bewährungshelfer. Der Richter belehrte den Mann: Wenn die Frau nicht gut reagiert hätte, hätte sie die Glasablage an den Kopf bekommen können. Er habe im Affekt und in Rage, aber mit Wucht in deren Richtung geworfen. Wenn er provoziert werde, habe er eine „eher kurze Zündschnur“.

Der Mann war kein unbescholtenes Blatt und stand unter laufender Bewährung. Er erhalte letztmalig Bewährung, aber mit einer höheren Strafe als vom Staatsanwalt beantragt, belehrte ihn der Richter. Der Staatsanwalt hatte zwei Monate weniger und nur 250 Sozialstunden gefordert. Das Urteil ist rechtskräftig.