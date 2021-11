Mit Einführung der 2G-Regel steigt der Druck auf nicht geimpfte Sportler. So auch bei den Pfalzliga-Handballern der TS Rodalben, deren ungeimpfter Trainer Jonas Baumgart nun sein Amt niedergelegt hat. „Ich finde die Ausgrenzung aufgrund des Impfstatus ekelhaft. Ich habe so keinen Sportsgeist mehr, ich will das nicht mehr machen“, erläutert Baumgart seine Beweggründe. Im Heimspiel am Samstag (20 Uhr) gegen den TSV Iggelheim coacht Co-Trainer Hubert Hubele das Team.