Die Zeiten der großen Flohmärkte auf dem früheren Helmitin-Gelände sind vorbei. Organisator Andreas Seibert hat von der Stadt den Wedebrunnen-Park mit Busbahnhof bekommen und will am Samstag dort mit 80 Ausstellern starten. Bei Bedarf könne das Gelände noch erweitert werden.

Über die Gründe für den Umzug gibt es unterschiedliche Angaben. Seibert sagt, auf dem Helmitin-Gelände stünden Bauarbeiten an, die ein dauerhaftes Verbleiben des Flohmarkts unmöglich machten. Der Besitzer des früheren Fabrikareals, Salvatore Federico, weiß aber nichts von baldigen Bauarbeiten. Der Flohmarkt hätten noch länger in der Zweibrücker Straße bleiben können, versichert Federico.

Seibert freut sich jetzt erstmal über das neue Gelände, das ihm die Stadtverwaltung angeboten habe. Der gesamte Park am Wedebrunnen und die Fläche des früheren Busbahnhofs könnten belegt werden. Platz für 80 Händler sei dort. In der Zweibrücker Straße waren bis zu 120 Händler zu finden. Die Stadtverwaltung wolle die Innenstadt beleben und da passe in Flohmarkt mit über 1000 Besuchern genau rein, erzählt Seibert. Der Schlossplatz sei zu klein gewesen und in der Fußgängerzone sei zu viel Gefälle für die Warenpräsentation.

Erst einmal keine Flohmärkte in der Zweibrücker Straße mehr

In der Zweibrücker Straße wolle er vorerst keine Flohmärkte mehr veranstalten, kündigt Seibert an. Er brauche Planungssicherheit. Davor hatte er 15 Märkte dort veranstaltet, immer mit der Hilfe von Bekannten und Freunden.

Probleme mit den am Wedebrunnen täglich zu sehenden Trinkern befürchtet Seibert nicht. Die Männer und Frauen, die sich dort jeden Tag treffen, würden nicht vertrieben. „Jeder, der uns besucht, ist willkommen, wenn er sich benimmt“, versichert Seibert. Im Gegensatz zur Zweibrücker Straße, wo zeitweise ein Caterer für Verpflegung und Getränke sorgte, soll es am Wedebrunnen weder Bratwurst noch Bier geben. Im Kaufland sei eine Gastronomie vorhanden.

Tierheimflohmarkt soll weitergehen

Der Flohmarkt-Organisator will zusammen mit den Tierschutzvereinen von Pirmasens auch für eine Fortführung des beliebten Tierheimflohmarkts sorgen. Am 1. April soll der erste gemeinsame Flohmarkt zugunsten von Tierheim, Menschen für Tiere und Turnverein auf dem unteren Messegelände stattfinden. Seibert hatte in der Vergangenheit bereits Benefizflohmärkte für den TVP angeboten. Die will er jetzt mit den Tierschützern kombinieren. Seibert will dazu Sachspenden von Bürgern annehmen, was zuvor die Mitglieder der Tierschutzvereine getan haben.

Kontakt

Andreas Seibert ist per E-Mail unter andreasseibert34@yahoo.de zu erreichen.