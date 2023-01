Nach langer Verletzungspause hat ein ehemaliger FKP-Spieler einen neuen Verein gefunden.

Das Jahr 2022 war für Kevin Frisorger sportlich zum Vergessen. Mitte Januar zog sich der kopfballstarke Innenverteidiger beim Testspiel auf dem Kunstrasen in Kandel einen Kreuzbandriss zu. Es sollte nach 49 Regionalliga-Einsätzen seit Sommer 2020 sein letztes Match im Trikot des FK Pirmasens gewesen sein. Der Vertrag des Profifußballers lief am 30. Juni 2022 aus und wurde nach dem Regionalliga-Abstieg der Pirmasenser nicht verlängert. Frisorger kehrte in seine fränkische Heimat zurück und war arbeitslos. In der Winterpause 22/23 hat er nun einen neuen Verein gefunden, den FV Illertissen, der in der Regionalliga Bayern im Abstiegskampf steckt. Trainer im Illertal ist seit Oktober wieder Holger Bachthaler, vormals Chefcoach beim SSV Ulm.