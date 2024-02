Ein Hauch von Broadway weht durch die Pirmasenser Festhalle, wenn sich am Dienstag, 6. Februar, 20 Uhr, der Vorhang zur Andrew-Lloyd-Webber-Musical-Gala hebt.

Die Show zu Ehren des Komponisten Andrew Lloyd Webber bringt 13 Sänger und Tänzer aus dem Londoner Westend nach Pirmasens, die mit populären Melodien aus „Sunset Boulevard“, „Phantom der Oper“, „Cats“, Jesus Christ Superstar“, „Evita“ und „Starlight Express“ brillieren.

Begleitet wird das Ensemble von einem zehnköpfigen Orchester, dessen Arrangements von Peter Oleksiak stammen. Versprochen werden schillernde Kostüme und eine aufwendige Licht- und Multimedia-Technik.

Moderation auf Deutsch

Titel wie „Don't Cry For Me Argentina“, „Memories“, „Music Of The Night“ und „With One Look“ – die Hits des Musical-Papstes Andrew Lloyd Webber (75) – werden zusammengefasst in einer Show. Tyrone Chambers führt in deutscher Sprache durchs Programm. Rasante Tanzszenen, großartig interpretierte Musik und stimmgewaltiger Gesang wechseln sich während der zweistündigen Inszenierung ab, so die Veranstalter.

Die von Jeanette Damant erdachte Choreographie ist abgestimmt mit der Regie von Jochen Sautter. Das Video-Mapping und das Lichtdesign von Daniel Stryjecki geben der Show eine besondere Note und lassen faszinierende Bilder entstehen. Die Kostüme wurden in Zusammenarbeit mit Rick Dijkman entworfen, dem Kostümdesigner von Disneyland Paris.

Karten

Tickets gibt es im Pirmasenser Forum Alte Post, Telefon 06331 2392716, E-Mail: kartenverkauf@pirmasens.de und unter pirmasens.de/kultur.