15 angehende Journalisten haben in Pirmasens ein multimediales Web-Format zu Armut und gesellschaftlichem Zusammenhalt erarbeitet. Entstanden sei ein außergewöhnliches Projekt mit sozial brisantem Inhalt, findet die Stadt. Ab Sonntag ist der erste Teil online zu sehen.

Studierende der Deutschen Journalistenschule (DJS) in München waren Anfang September eine Woche in Pirmasens, um ihr Format fürs SWR-Studio Kaiserslautern zu erstellen. Das interaktive Web-Projekt „Im Park“ ist während der ARD-Themenwoche „Wir gesucht! Was hält uns zusammen?“ vom 6. bis 12. November mit einer neuen Folge pro Tag auf der Webseite des SWR Kaiserslautern zu sehen. Im Anschluss ist es noch mindestens ein Jahr lang in der Mediathek abrufbar. Der journalistische Nachwuchs der DJS hat das als siebenteilige Reihe gestaltete Online-Format in Zusammenarbeit mit Redakteuren des SWR-Studios Kaiserslautern komplett in Eigenregie konzipiert und den gesamten Content mit Fotos, Videos und Texten erstellt. Auch wegen der ungewöhnlichen Darstellungsform soll „Im Park“ Vorbild für künftige Projekte sein. Das teilte die Stadt mit.

„Im Park“ beschäftigt sich demnach mit Menschen unterschiedlichen Alters und Bildungshintergrunds sowie verschiedener Herkunft und sozialer Schicht, die sich im Strecktalpark mitten in Pirmasens begegnen. Mit ihnen haben die jungen Studierenden der DJS gesprochen und sie gefragt, wie sich soziale Teilhabe trotz sozialer Ungleichheiten gestalten kann. Herausgekommen seien authentische und kritische Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern, „deren Heimatverbundenheit, Offenheit und Herzlichkeit den journalistischen Nachwuchs aus München durchaus überrascht hat“, so die Stadt. Zu den Interviewpartnern zählten unter anderem der frühere Pirmasenser Oberbürgermeister Bernhard Matheis und der langjährige Beigeordnete Michael Schieler.

Kleine Begegnungen, große Zusammenhänge

Jede Folge hat ein anderes Thema: Begonnen wird mit der Transformation der einstigen Industriebrache zu einem Landschaftspark, der sich als sozialer Treffpunkt der Pirmasenser und ihrer Gäste etabliert hat. Die weiteren Teile widmen sich dem Umgang der Stadt mit Kinderarmut, der Bekämpfung des innerstädtischen Leerstands, dem örtlichen ÖPNV, dem Schuldenabbau und dem demografischen Wandel. Den Abschluss bildet ein Fazit mit einem Ausblick auf die Zukunft von Pirmasens.

„In Pirmasens sind unsere Studierenden auf Menschen getroffen, die mit großer Offenheit über Themen wie Strukturwandel, Ungleichheit, gemeinsamen Aufbruch und Stadtpolitik gesprochen haben“, so Henriette Löwisch, Schulleiterin und Geschäftsführerin der DJS. Die multimedial umgesetzten Geschichten erzählten von Begegnungen im Kleinen und von größeren Zusammenhängen. Die Journalistenschule gehe davon aus, dass die Serie ein breites Publikum erreichen wird.

Neugierige Studenten mit offenem Blick

„Das SWR Studio Kaiserslautern sucht immer wieder nach neuen Formen, um die Region Westpfalz medial erlebbar zu machen. Dieses gemeinsame Projekt ,Im Park’ mit SWR, der DJS und der Stadt Pirmasens hat dieses Ziel im allerbesten Sinne verwirklicht“, so Nicola Geck, Leiterin SWR-Studio Kaiserslautern. Die Themen seien gesellschaftlich brisant.

Es sei „spannend zu sehen, wie die jungen Studierenden mit offenem Blick, Neugier und Leidenschaft unserer Stadt und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern begegnen“, kommentiert Oberbürgermeister Markus Zwick. Die Zusammenarbeit, erstmals auch mit dem SWR, sei unkompliziert gewesen. Der OB nennt das Ergebnis medial außergewöhnlich. Schon 2017 und 2019 hat die Stadt Pirmasens DJS-Studierende aus München begrüßt.

Online