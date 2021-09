Weil Fußball für viele mehr ist, als nur ein Sport, hat die Wawi AG einen Betrag von 50.000 Euro investiert. Der Süßwarenproduzent unterstützt damit den Breitensport in der Pfalz.

Wawi-Vorstand Richard Müller kickte in früheren Zeiten selbst, unter anderem für den FKP. Am Dienstag überreichte er mehreren Vereinen Trikotsätze und plauderte dabei aus dem Nähkästchen. „Fußball war mich als junger Mensch das allergrößte.“ Er lote an der Sportart, dass man dort lerne, sich durchzusetzen – auch, wenn man in er Schule nicht zu den besten gehöre. So wie er damals.

Fußball leiste eine wichtige Integrationsarbeit, Wer in einem verein Fußball spiele, lerne auf diese Weise Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Neben dem Sponsoring für den FKP sei es Wawi wichtig, auch die Jugend zu unterstützen. Das Unternehmen habe aber nicht einfach nur Geldschecks oder Trikots verteilen wollen, sondern Vereine pfalzweit dazu aufgerufen, mit kreativen Videos darzustellen, warum ausgerechnet ihr Club gesponsert werden sollte.

Das Ergebnis: Sieben Vereine können sich nun über insgesamt 36 Trikotsätze freuen. Alle Vereine, die sich beteiligt haben, bekommen zudem noch Fußbälle, die das Wawi-Logo ziert. Dass die Gewinner am Dienstag noch eine große Tüte voller Schokolade und Co. mit nach Hause nehmen durften, versteht sich nahezu von selbst. Müller nahm die Übergabe am Dienstag zum Anlass, den Trainern ein Lob auszusprechen. Die opferten ihre Freizeit für das Ehrenamt. Das verdiene Respekt: „Nicht ein paar verrückte Fußballprofis machen den Fußball aus, sondern das Ehrenamt.“