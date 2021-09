„Wir gestalten die Fabrik in Pirmasens zu einer Erlebniswelt um.“ So erklärt Wawi-Marketingleiter Tapani Braun den aktuellen Umbau des Verkaufs- und Produktionsgebäudes auf dem Sommerwald.

Woher stammen die Kakaobohnen und in welchen unterschiedlichen Prozessen wird daraus Schokolade? „Dazu werden Kinder und Erwachsene zukünftig auf unterhaltsame Art und Weise interessante Informationen bei uns erhalten“, führt Braun weiter aus.

Dafür sind allerdings einige Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen nötig. Bis die neue Erlebniswelt ihre Pforten öffnet, wird es deshalb noch einige Wochen dauern. Braun bleibt vage: „Geplant ist eine Eröffnung zum Weihnachtsgeschäft.“ Der noch unvorhersehbare Fertigstellungstermin und die Verzögerungen beim Umbau seien durch die Lieferschwierigkeiten beim Material entstanden. „Auch bei den Handwerkern gibt es Engpässe“, sagt der Marketingchef. Noch seien die Handwerker mitten im Umbau. Gerade würden die Böden verlegt. Ein neuer Anstrich des Gebäudes sei ebenfalls in Planung.

Regulär geöffnet

Der Schokoladenkauf sowie der Besuch in der Fabrik am Sommerwald sind laut Braun während der gesamten Umbauphase möglich. „Wir haben weiterhin regulär geöffnet, die Besucher müssen lediglich kleine Umwege in Kauf nehmen“, sagt er. Geschlossen sei aktuell nur das Café.