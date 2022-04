Der Pirmasenser Schokoladenhersteller Wawi hat seine Produktpalette erweitert. Außerdem baut er den Fabrikverkauf, die sogenannte Schoko-Welt, in Pirmasens um.

Das Familienunternehmen hat mitgeteilt, dass es in seinem niederrheinischen Werk in Kempen eine neue Produktionsanlage in Betrieb genommen hat. Dort werden laut der Firma Schaumküsse hergestellt, die ohne Konservierungsstoffe auskommen. Verkauft werden die neuen Produkte nur in Kempten sowie in der Pirmasenser Schoko-Welt. Der Fabrikverkauf am Sommerwald wird seit einigen Wochen saniert. Nun sei der neue Ausgang bereits in Betrieb, heißt es von Wawi. Dieser sorge zu Stoßzeiten für weniger Gedränge. Auch das Café hat wieder für Gäste geöffnet. Außerdem sei der Rundgang wieder möglich, bei dem Besucher an einer flüssigen Schokoladenzapfstation vorbeikommen. Teil des dortigen Konzepts ist eine gläserne Produktion. Dort kann nun wieder bei der Produktion von Osterhasen und Co. zugeschaut werden. Der Eintritt kostet kein Geld. Im Herbst soll der gesamte Umbau fertig sein, kündigt Wawi an. Firmenchef Richard Müller freut sich einer Mitteilung zufolge, dass die Schoko-Welt nun in neuem Licht erstrahle.