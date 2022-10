Knapp ein Jahr wurde gearbeitet. Rund eine halbe Million Euro hat der Schokoladenproduzent Wawi in seinen Fabrikverkauf in Pirmasens investiert. Die Schokowelt, wie das Unternehmen den Standort nennt, bietet in einer gläsernen Manufaktur Einblick in die Herstellung von Schokoladenfiguren. Höhepunkt der sanierten Schokowelt sind drei Schokoladen-Conchen, an denen Besucher flüssige Schokolade testen können. Bis zum 22. Oktober bietet Wawi den Besuchern der Schokowelt vergünstigte Konditionen.

