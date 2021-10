Nicht wie von der Polizei zunächst gemeldet der Bauhof der Gemeinde, sondern ein Firmengelände in der Rudolf-Diesel-Straße in Weselberg war in der vergangenen Woche von Donnerstag auf Freitag von Dieben heimgesucht worden. Auf dem Gelände verschwanden rund 450 alte Wasseruhren mit einem Schrottwert von mehr als 2500 Euro. Mittlerweile liegen der Polizei die Bilder einer Überwachungskamera vor. Darauf ist zu sehen, wie zwei Männer über den Zaun des Firmengeländes steigen, ein dritter Mann wartet davor. Auch das Fahrzeug, mit dem die Beute abtransportiert wurde, ist zu erkennen: ein grauer Audi A7. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen übernommen, sie bittet Zeugen, die in der Nacht vom 14. auf den 15. Oktober im Bereich des Industriegebietes zwischen 23 und 0.45 Uhr mindestens drei Männer mit einem grauen Audi A7 beobachtet haben, sich zu melden, entweder per Telefon unter 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de.