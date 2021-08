Die Stadtwerke-Baustelle in der Schäferstraße dauert länger als geplant − voraussichtlich bis Ende kommender Woche. Das teilten die Stadtwerke am Freitag mit. Auf Höhe der Felsentreppe gab es in der Schäferstraße am 2. August einen Wasserrohrbruch, bei dem auch Flächen drumherum unterspült wurden. Ursprünglich wollten die Stadtwerke Ende dieser Woche fertig werden, doch stellten sich die Arbeiten als umfangreicher heraus. Eine der beiden Fahrspuren bleibt somit auf einer Länge von etwa 15 Metern gesperrt, wobei man die Baustelle auf Sicht umfahren kann. Dennoch kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Nach der Reparatur „wird die Straßendecke provisorisch verschlossen. Sobald Asphalt zur Verfügung steht, wird die Straßendecke wieder ordnungsgemäß hergestellt“, kündigen die Stadtwerke an.