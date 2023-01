Die Stadtwerke Pirmasens haben am Dienstag in der Luisenstraße in Höhe des Schoko-Ladens einen Wasserrohrbruch auf der Hauptleitung festgestellt. Die Schadensstelle wird momentan eingegrenzt. Nach derzeitigem Stand kann es sein, dass rund zehn Meter Rohrleitung ausgetauscht werden müssen. Die Luisenstraße ist zwischen Dankelsbachstraße und Herzogstraße voll gesperrt, informieren die Stadtwerke. Es wird zu geplanten Versorgungsunterbrechungen kommen. Die Anlieger werden darüber rechtzeitig vorab informiert. Die Busse fahren während der Sperrung eine kleine Schleife über die Christiansgasse. Wie lange die Arbeiten dauern werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.