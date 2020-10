Im Winzler Viertel ist am Mittwoch ein Wasserrohr gebrochen. Das wird die kommenden Wochen für Verkehrsbehinderungen sorgen. Der Schaden ist in der Winzler Straße/Ecke Neugasse entstanden. Die Stadtwerke sind vor Ort im Einsatz. Die Winzler Straße wird an der Schadensstelle im Bereich des Restaurants Riviera voll gesperrt, da die Straße auf rund 15 Metern Länge unterspült wurde. Von der Bogenstraße beziehungsweise Fröhnstraße ist die Einfahrt bis zur Baustelle möglich. Darüber hinaus kann aus dieser Richtung noch die Neugasse befahren werden. Aus Richtung Blocksbergstraße kommend ist die Winzler Straße nur noch bis zur Baustelle befahrbar. Zudem wird eine Umleitung eingerichtet. Es muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Die Reparatur der Straßendecke dauert laut Stadtwerken voraussichtlich drei Wochen.

Der Rohrbruch und die daraus resultierenden Reparaturarbeiten haben Auswirkungen auf den Busverkehr. Die Busse der Linien 202 und 208 werden stadteinwärts nach der Haltestelle „Winzler Tor“ umgeleitet. Die Haltestellen „Sandstraße“ und „Postcenter“ entfallen auf der Fahrt zum Exerzierplatz. Die Fahrgäste sollen auf die Haltestellen „Winzler Tor“, beziehungsweise „Wiesenstraße“ ausweichen. Stadtauswärts ist von der Umleitung ausschließlich die Buslinie 202 betroffen. Als Ersatz für die baubedingt ausgefallene Haltestelle Sandstraße errichten die Verkehrsbetriebe in der Blocksbergstraße im Bereich kurz nach der Einmündung Winzler Straße, eine Ersatzhaltestelle.