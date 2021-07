Die Stadtwerke Pirmasens haben am Montag einen Wasserrohrbruch in der Lemberger Straße im Bereich der Hahnenruh auf Höhe der Hausnummer 213 (Fahrtrichtung stadteinwärts) festgestellt. Da die Schadensstelle in der Straße liegt, musste der Bereich gesperrt werden, die Straße ist dennoch weiter befahrbar. Die Mitarbeiter der Stadtwerke konnten im Laufe des Montagnachmittags die Wasserversorgung wieder herstellen. Ein defekter Hydrant hatte den Schaden verursacht. Wie die Stadtwerke weiter mitteilen, soll die Straße voraussichtlich bis Ende dieser Woche repariert werden. So lange dauert auch die Teilsperrung an. Die Bushaltestelle „Hahnenruhe“ stadteinwärts musste wegen des Wasserrohrbruchs um rund 30 Meter verschoben werden. Sie befindet sich nun vorübergehend auf Höhe der Lemberger Straße 217.