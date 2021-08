[Aktualisiert: 17:09 Uhr] Den Stadtwerken wurde am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr ein Wasseraustritt in der Schäferstraße, Höhe Hausnummer 82, gemeldet. Da die Schadensstelle zwischen zwei Fahrspuren vor der Ampel lag, war es nicht möglich, den Verkehr passieren zu lassen. Die Schäferstraße wurde stadteinwärts auf dem Teilstück von der Höhstraße bis auf Höhe der Sandstraße voll gesperrt. Eine Umleitung durch die Hauptstraße wurde eingerichtet. Die Zufahrt zur Schäferstraße über die Berg- und Höhstraße ist aktuell nicht möglich. Eine Fahrspur stadtauswärts bleibt für den Verkehr weiterhin offen. Die Reparatur des Schadens konnte wegen der aufwendigen Baustelleneinrichtung erst verspätet beginnen und wurde im Laufe des Samstagnachmittags beendet. Da aber im Umkreis des Schadens auch die Straße unterspült wurde, sind weitere Tiefbauarbeiten notwendig. Die Straßensperrung wird aus diesem Grund voraussichtlich bis zum Ende der Woche bleiben.

Am Montagnachmittag stellten die Stadtwerke in der Schäferstraße einen weiteren Wasserrohrbruch auf Höhe der Felsentreppe fest. Die Schadensstelle befindet sich an einem Hausanschluss. Zur Behebung des Schadens wurde die rechte der beiden Fahrspuren stadteinwärts auf einer Länge von etwa 15 Metern gesperrt. Die Baustelle kann auf Sicht umfahren werden. Es muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Über Versorgungsunterbrechungen während der Reparatur werden die betroffenen Anlieger vorab informiert, teilen die Stadtwerke mit.