Kaiserwetter, volle Eiscafés und Livemusik auf dem Schlossplatz: Der zweite verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr zog viele Besucher in die Stadt. Obwohl jeder verkaufsoffene Sonntag im Sommer schwächer verläuft als in anderen Jahreszeiten, zeigt sich sowohl der Einzelhandel als auch die umliegende Gastronomie zufrieden.

Eine Familie mit zwei kleinen Kindern schlendert durch die Pirmasenser Fußgängerzone, jeder von ihnen hat ein Eis in der Hand. Während es die Kinder zum Schlossbrunnen unter den großen Stier zieht, sind die Eltern froh, ihre Einkaufstaschen abstellen zu können. Vater und Mutter nehmen auf den Bänken des City-Events „Bella Italia“ Platz, wo die Landesfarben Italiens und das dazugehörige Dolce-Vita-Gefühl allgegenwärtig sind.

In der Stadt sieht man nur zufriedene Gesichter, das Wetter fühlt sich fast an wie im Urlaub. Auch die Einzelhändler freuen sich, dass reger Betrieb in der oberen und unteren Hauptstraße herrscht, wie die RHEINPFALZ in zahlreichen Gesprächen in Erfahrung gebracht hat.

Vielen Kunden auf Schnäppchenjagd

„Heute sind viele Leute in der Stadt unterwegs, obwohl das Wetter fast schon zu gut ist“, sagt Einzelhändlerin Ilka Knüttel am Sonntag. In ihren beiden Modegeschäften herrscht reger Betrieb, allerdings seien die Kunden eher auf Schnäppchenfang anstatt auf ein komplettes Outfit aus. „Das liegt daran, dass zu dieser Zeit im Sommer bereits viele Stücke rabattiert sind, während im Frühjahr und Herbst aktuelle Mode den Weg in unsere Geschäfte findet“, so Knüttel. Trotzdem seien sie und ihre Mitarbeiterinnen zufrieden, es sei schön, anzusehen, dass auch die Veranstaltung „Bella Italia“, die mehrere Wochen zum Verweilen auf dem Schlossplatz eingeladen hat, die Menschen in die Fußgängerzone treibe.

„Wir haben zwar Frequenz im Haus, allerdings kann man nicht von etwas Überwältigendem sprechen“, berichtet Heiner Wölfling vom gleichnamigen Haushaltswarenladen in der Fußgängerzone. Jetzt im Sommer seien es vor allem Büroartikel und Kleidungstücke, die an einem verkaufsoffenen Sonntag nachgefragt werden, wie Wölfling im Gespräch mit seinen Kollegen festgestellt hat. Hinzu kommt, dass das heiße Wetter die Menschen eher zuhause an den Grill oder ins Freibad locke, wie Wölfling weiter erklärt. „Dennoch können wir von einem schönen verkaufsoffenen Sonntag sprechen“, ist sich Heiner Wölfling sicher.

Literatur für den Sommerurlaub

Dass der verkaufsoffene Sonntag am vergangenen Wochenende gut gelaufen ist, berichtet Fabienne Moser, Mitarbeiterin bei der Thalia-Buchhandlung. „Wir haben gut Betrieb hier, was aber auch daran liegt, dass das Schulbuchgeschäft schon begonnen hat“, sagt sie im RHEINPFALZ-Gespräch. Beobachtet hat sie weiterhin, dass viele Pirmasenser und auswärtige Gäste sich bereits jetzt mit Literatur für den Sommerurlaub eindecken – von Krimis über Sachbücher bis hin zu dicken Romanen.

Spielwaren Babilon in der oberen Hauptstraße wiederum hat vor dem Geschäft ein Glücksrad aufgebaut, an dem nicht nur die Kleinen gerne drehen und gespannt schauen, was sie gewinnen können. „Für uns läuft es trotzdem eher durchwachsen, die Leute schlendern mehr, als dass sie aktiv in die Geschäfte gehen“, berichtet Inhaberin Gabriele Babilon. Was richtig gut verkauft worden sei, seien Artikel von Playmobil und Lego – laut Babilon zwar ein ganzjähriger Dauerbrenner, für den es zum verkaufsoffenen Sonntag aber jeweils 20 Prozent Rabatt gegeben hat. „Dass der Sommer mittlerweile auch bei uns angekommen ist, stellen wir natürlich auch fest. So sind auch wahnsinnig viele Wasserspritzpistolen oder aufblasbare Spielzeuge für den Pool zuhause über die Ladentheke gegangen“, erzählt sie weiter.

Das Stadtmarketing ist zufrieden

Ein positives Fazit zieht auch Martina Sonnenrein vom Pirmasenser Stadtmarketing, die das City-Event „Bella Italia“ auf dem Schlossplatz organisiert hat. „Der letzte Tag der Veranstaltung zum verkaufsoffenen Sonntag lief besser als erwartet. Obwohl es so heiß war, sind jede Menge Leute gekommen, was uns natürlich sehr gefreut hat. Unter der Woche war unser Event zwar mäßig besucht, allerdings liefen die jeweiligen Wochenenden mit Live-Musik richtig gut“, so das Fazit von Sonnenrein.