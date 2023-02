Die Stadtwerke Pirmasens arbeiten seit Mittwoch, 8. Februar, aufgrund eines Wasserrohrbruchs am Wasserversorgungsnetz in der Lemberger Straße, auf Höhe der Einmündung „Auf der Hahnenruh“, Fahrtrichtung stadteinwärts. Die betroffene Fahrspur wird teilweise gesperrt. Eine Umleitung des Verkehrs erfolgt über die mittlere Fahrspur, da beidseitig nur einspurig gefahren werden kann. Es wird zu geplanten Unterbrechungen der Trinkwasserversorgung kommen, kündigen die Werke an. Die betroffenen Haushalte werden rechtzeitig vorab informiert. Die Dauer der Baumaßnahme beträgt voraussichtlich zwei Wochen.