Einige Windsberger müssen am Freitag, ungefähr von 8 bis 12 Uhr, damit rechnen, dass der Wasserdruck aus Hahn und Brause schwächer ist. Betroffen sind die höherliegenden Ortsteile. Die Wasserversorgung in der Hochwaldstraße – aus Gersbach kommend – vom Ortseingang bis zur Einmündung der Römerstraße wird in dieser Zeit komplett abgestellt, weil die Stadtwerke an der neuen Druckminderanlage arbeiten. Betroffene Einwohner bekommen einen Handzettel mit Infos.