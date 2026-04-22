Die Wasgauhalle steht dem Schul- und Vereinssport ab 22. April wieder uneingeschränkt zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Die statischen Mängel in der Deckenkonstruktion seien behoben.

Bei Wartungsarbeiten der Halle 5A war in der Woche nach Ostern festgestellt worden, dass in der Decke verbaute Spanplatten an verschiedenen Stellen in ihrer Tragfähigkeit beeinträchtigt waren. Dies betraf punktuell auch die Holzunterkonstruktion. Nach Einschätzung von Fachleuten könnten frühere undichte Stellen im Hallendach die Ursache gewesen sein, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Die Messe Pirmasens habe nach Bekanntwerden umgehend das Ingenieurbüro Flieger und die Dachdeckerei Gebrüder Folz beauftragt, um die Mängel zu beseitigen. Die betroffenen Stellen seien durch Blechhalter mit Holzgewindeschrauben ertüchtigt worden. Die Kosten der Reparatur belaufen sich laut Verwaltung auf rund 10.000 Euro.