Die Wasgauhalle ist das Problemkind unter den städtischen Sporthallen. Nach statischen Problemen des Bodens sorgt nun die Deckenkonstruktion für eine Sperrung der Halle. Messe-Geschäftsführer Guido Frey ist zuversichtlich, dass es nur eine kurze Sperrung bleibt.

Schon 2017 hatte die Halle für Schlagzeilen gesorgt, weil kein Nachweis über eine ausreichend sichere Statik des Hallenbodens erbracht werden konnte. Jahrelang durfte sie für Veranstaltungen mit weniger als 120 Besuchern genutzt werden. Eine aufwendige Sanierung war nötig, die inzwischen erledigt ist. Jetzt macht die Deckenkonstruktion Probleme.

Sperrung womöglich nur für zwei Wochen

Mutmaßlich durch das früher undichte Dach wurde die Holzunterkonstruktion beschädigt. Spanplatten hätten sich lösen und auf Sportler fallen können, so die Befürchtung der Messeleitung. Die Platten waren vor rund 50 Jahren mit einfachen Nägeln an der Decke befestigt worden. Ans Licht kam der Mangel nun beim Austausch der Neonröhren, die gegen leistungsfähigere, sparsamere LED-Lampen getauscht wurden, berichtet Frey. Auch die Holzunterkonstruktion ist laut Pressesprecher Maximilian Zwick punktuell von statischen Mängeln betroffen.

Mit der Sperrung am Freitagnachmittag begann ein Dachdecker mit der Sicherung der Deckenplatten und kam schnell voran. Kleine Metallplatten wurden zur Stabilisierung der Spanplatten mit speziellen Holzbauschrauben befestigt. Ein Statiker hatte zusätzlich empfohlen, die Spanplatten an auffälligen Stellen zu erneuern. Frey prognostiziert, dass vielleicht schon in zwei Wochen die Sperrung wieder aufgehoben werden kann.