Wegen statischer Mängel in der Deckenkonstruktion ist die Wasgauhalle bis auf Weiteres gesperrt. Das teilt die Messe Pirmasens GmbH am Freitag mit. Die Mängel seien bei Wartungsarbeiten festgestellt worden. Die in der Decke verbauten Spanplatten seien an verschiedenen Stellen in ihrer Tragfähigkeit beeinträchtigt. Nach ersten Einschätzungen sei dies auf frühere Undichtigkeiten des Hallendachs zurückzuführen. Auch die Holzunterkonstruktion sei punktuell von statischen Mängeln betroffen.

Wie die Messe Pirmasens GmbH informiert, empfiehlt der beauftragte Statiker, die betroffenen Spanplatten an den auffälligen Stellen zu erneuern und die Verbindungen mit Holzbauschrauben zu ertüchtigen. Noch ist nicht bekannt, wie lange die Arbeiten dauern werden – und wie lange die Halle gesperrt bleiben muss. Belastbare Zahlen zu den entstehenden Kosten liegen laut Messe Pirmasens GmbH noch nicht vor.

Wasgauhalle war schon mal gesperrt

Bereits im Jahr 2017 war die Wasgauhalle gesperrt worden. Die Tragfähigkeit des Bodens war zu gering, weil in der darunter liegenden Messehalle 5B Löcher in die Betonträger der Zwischendecke zur Wasgauhalle gebohrt worden waren. Zwar wurde die Wasgauhalle nach einer ersten Komplettsperrung wieder geöffnet, allerdings konnte sie wegen der verringerten Tragfähigkeit nur eingeschränkt genutzt werden.

Erst im Jahr 2025 wurde die Tragfähigkeit verbessert und die Halle uneingeschränkt freigegeben.