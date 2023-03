Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im vergangenen Jahr feierte der „Hexepäddl-Lauf“ Premiere. Dieses Jahr zählt der 10,9 Kilometer lange und mit 350 Höhenmeter gespickte Traillauf des TV Hinterweidenthal erstmals zur beliebten Wasgaucup-Wertung. Start (10 Uhr) und Ziel des Hauptrennens ist am Sonntag die Teufelstischturnhalle.

„Unser Trail führt über wunderschöne Pfade vorbei an Brunnen und Sandsteinfelsen. Er bietet von Zickzack-Pfaden, Ziehwegen und imposanten An- und Abstiegen alles, was Trailläufer-Herzen