Laut Wasgau kommen Mitarbeiter in den 75 Märkten, an den Theken, in Lager und Fuhrpark und in der Produktion (Metzgerei und Bäckerei) wegen ihrer außerordentlichen Leistungen in den vergangenen Monaten in den Genuss der Bonuszahlung in Höhe von 400 Euro. Wie viele Mitarbeiter das genau sind, konnte das Unternehmen nicht beziffern. Man habe sich bewusst gegen einen Warengutschein und für eine Barleistung entschieden. Der Corona-Bonus werde zusätzlich zum regulären Gehalt gewährt und sei steuer- und sozialabgabenfrei.